Assegnazione provvisoria docenti 2025 26 sul sostegno senza titolo | quando è possibile presentare domanda

L'assegnazione provvisoria sul sostegno può essere chiesta anche dai docenti non specializzati nel rispetto di precise condizioni. Vediamo quali L'articolo Assegnazione provvisoria docenti 202526, sul sostegno senza titolo: quando è possibile presentare domanda . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di accertamento della lingua francese per assegnazione provvisoria scuole Valle d'Aosta: domande suppletiva entro il 30 maggio - Il 9 maggio 2025 è stata pubblicata l'ordinanza regionale n. 7959/SS, che indice una sessione suppletiva di esami per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Docente neoassunto alla primaria: anno prova differito e vincolo triennale, trasferimento su sostegno e assegnazione provvisoria. Risposte ai quesiti - L'anno scolastico in cui il periodo di prova è differito si computa ai fini del superamento del triennio di vincolo previsto per i neoassunti.

ERP, ecco la graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica con deliberazione del Consiglio Comunale n.

