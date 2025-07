Assassin’s Creed Shadows Ubisoft annuncia la data di uscita de Gli Artigli di Awaji e del New Game Plus

Ubisoft ha svelato la data di uscita ufficiale del DLC “ Gli Artigli di Awaji ” e dell’atteso New Game Plus di Assassin’s Creed Shadows, delineando una roadmap estiva ricca di contenuti che promette di rendere ancora migliore l’esperienza degli Assassini digitali. Le date da segnare sono quindi le seguenti: il 29 luglio ed il 16 settembre. Ubisoft ha svelato quindi che a partire dal 29 luglio, i giocatori potranno accedere alla modalitĂ New Game Plus, che si sblocca al completamento della missione finale e dopo i titoli di coda di Shadows. Questa modalitĂ permette di ricominciare l’avventura mantenendo livello del personaggio, equipaggiamento, punti abilitĂ , grado di Conoscenza e progressi del Rifugio, mentre la storia, la mappa e gli obiettivi verranno azzerati. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft annuncia la data di uscita de Gli Artigli di Awaji e del New Game Plus

