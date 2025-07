Asolo sotto le stelle – Passeggiata serale nel borgo dei viaggiatori

Quando il sole inizia a calare dietro i colli e le ombre allungano le forme delle case in pietra, Asolo si rivela in tutta la sua intimità e bellezza. Il nostro tour serale inizia in un luogo simbolico: proprio davanti a Palazzo Freya Stark, residenza della grande viaggiatrice e scrittrice. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it