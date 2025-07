Amazfit Balance accoglie in queste ore un nuovo aggiornamento software che va a perfezionare cose qua e là e a introdurre qualche novità ripresa dai modelli più recenti: la versione in roll out è la 3.26.3.4 e non richiede un download particolarmente pesante, a conferma del fatto che parliamo di un aggiornamento minore. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Arriva un nuovo aggiornamento per Amazfit Balance: ci sono nuove funzioni e ottimizzazioni