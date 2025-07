Arrestati i fratelli dello spaccio di Broni | smerciavano droga a domicilio e nei locali

Broni (Pavia) – Due fratelli arrestati per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, anche in concorso”. I carabinieri della Compagnia di Stradella hanno eseguito mercoledì 23 luglio l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia: i due fratelli, di Broni, di 44 e 41 anni, sono detenuti nel carcere pavese di Torre del Gallo, in attesa degli interrogatori di garanzia. "Il presente procedimento penale – spiega la nota dei carabinieri – traeva origine da una diversa attivitĂ d'indagine collegata a episodici furti in abitazione nella zona dell' Oltrepò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

