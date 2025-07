Aretino in vacanza investe una ragazza di 21 anni | guidava senza patente lei lotta per la vita

È ricoverata in condizioni gravissime, ma stabili, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi la 21enne investita nella serata di ieri da un’auto in contrada Conversano, a pochi metri dalla propria abitazione. Alla guida della vettura, una Nissan Note, c’era un 43enne residente a Cortona, privo di patente e in vacanza in Puglia. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava ancora sul ciglio della strada, appena oltre il cancello di casa, quando l’auto, affrontando una curva a velocità sostenuta, ha perso il controllo. La Nissan ha centrato la ragazza in pieno, scaraventandola sull’asfalto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Aretino in vacanza investe una ragazza di 21 anni: guidava senza patente, lei lotta per la vita

In questa notizia si parla di: vacanza - ragazza - patente - aretino

