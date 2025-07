Ardea in fiamme immondizia abbandonata in via Pavia

Ardea, 24 luglio 2025- Un incendio di grandi proporzioni ha minacciato la sicurezza pubblica ad Ardea, costringendo la polizia municipale a intervenire tempestivamente. L’incendio, causato da rifiuti abbandonati lungo le strade e nei campi, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. L’episodio sottolinea la necessitĂ di una maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti e alla prevenzione degli incendi dolosi. L’incendio è scoppiato in via Pavia, sotto l’antenna telefonica, dove due grandi focolai si sono sviluppati a causa di immondizia non raccolta. La polizia municipale, coordinata dal tenente col Marzia Sgrò, ha bloccato la strada per garantire la sicurezza e permettere l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Pomezia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

