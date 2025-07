Appuntamento con La Notte dei Talenti tra canti balli e travolgenti esibizioni

A San Giovanni in Marignano si accendono i riflettori per la 8° edizione de La Notte dei Talenti, che sabato 26 luglio affollerà l’Arena Spettacoli della cittadina con variegate proposte d’esibizione, tra cantanti, musicisti, ballerini, atleti e artisti a tuttotondo.Sarà un appuntamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

San Giovanni in Marignano accende i riflettori su La Notte dei Talenti - I riflettori stanno per riaccendersi a San Giovanni in Marignano per la ottava edizione de La Notte dei Talenti, in programma sabato 26 luglio 2025 presso l’Arena Spettacoli, nell’ambito della rassegn ... Da altarimini.it

