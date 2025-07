Approvazione in Senato del ddl femminicidio Maria Antonietta testone | Passo importante

“L'approvazione bipartisan al Senato del disegno di legge che introduce in Italia il reato di femminicidio, rappresenta un passo importante e significativo nel percorso legislativo che riguarda uno dei crimini di cui, purtroppo, si continuano a raccontare, tragicamente, quasi ogni giorno”.Lo ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: approvazione - senato - femminicidio - passo

Dopo l'approvazione in Senato il decreto sulle polizze anti calamità è legge. Cosa cambia - Il Senato con 78 voti favorevoli, 53 astensioni e nessun voto contrario ha approvato la conversione in legge del decreto sulle polizze assicurative contro i rischi da catastrofi.

Trump elogia l'approvazione della legge di bilancio: 'Ora tocca al Senato' - Donald Trump plaude alla Camera e allo speaker Mike Jonhson per l'approvazione della legge di bilancio, che contiene tutte le promesse elettorali del presidente.

Vaccino Covid, report depositato al Senato Usa sui Pfizer Papers: "Morti occultati e dati falsificati per ottenere l'approvazione del siero" - Se i decessi fossero stati registrati come richiesto dal protocollo, l'autorizzazione dell'FDA sarebbe potuta essere fortemente compromessa, in quanto i dati reali mostrano che i tassi di mortalità erano simili tra il gruppo dei vaccinati e quello dei non vaccinati Pfizer ha manipolato i dati

"Con l'approvazione in Senato del disegno di legge sul femminicidio, l'Italia compie un passo decisivo nel contrasto alla violenza di genere." Lo ha scritto in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Rosa. Vai su X

Il femminicidio entra nel codice penale come un reato autonomo. A ratificare la svolta è il Senato che approva il disegno di legge all'unanimità : 161 presenti, 161 sì e un applauso che scoppia in aula. Ora toccherà alla Camera l'approvazione definitiva, speran Vai su Facebook

Reato di femminicidio, sì unanime del Senato: il ddl passa alla Camera; Femminicidio. Psi: “Da Parlamento passo storico”; Il reato di femminicidio riceve l'approvazione del Senato, Morrone (Lega): Importante passo in avanti.

Femminicidio, il Senato approva all’unanimità il nuovo reato autonomo: soddisfazione di Giorgia Meloni. - Approvato all’unanimità al Senato il ddl che introduce il reato autonomo di femminicidio. lamilano.it scrive

Ddl Femminicidio approvato in Senato, passa alla Camera. Ecco cosa prevede - Il ddl, approvato il giorno simbolico dell’8 marzo dal Consiglio dei ministri e ora licenziato da Palazzo Madama, passerà alla Camera per l’approvazione definitiva. Scrive tg.la7.it