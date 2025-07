Aperto Centro di accoglienza per le donne senza fissa dimora Con Spazio 3D avranno diritti ed ambienti sicuri

Milano, 24 luglio 2025 – Un centro di accoglienza per senzatetto ma riservato esclusivamente alle donne, con una sigla che ha un significato preciso: Spazio 3D: Donne, Dimora, Diritti. Perché il numero di donne che vivono in strada, dicono gli operatori, è in aumento e sono, tra le persone svantaggiate, quelle più a rischio sicurezza. Non solo: la Croce rossa si occuperà della loro salute e, in caso di necessità , verranno attivati i percorsi antiviolenza o antitratta. Spazio 3D: Donne, Dimora, Diritti. A Milano è stato aperto un nuovo centro di accoglienza dedicato alle donne senza dimora. Si tratta dello Spazio 3D: Donne, Dimora, Diritti e si trova  in via Don Carlo San Martino 10.

