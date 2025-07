Anziano trovato cadavere in casa il decesso risale a diversi giorni fa

Dramma della solitudine a a Tremonti. Un anziano di circa 80 anni è stato trovato morto all'interno del suo appartamento. Il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni fa. Il corpo era infatti in avanzato stato di decomposizione. A lanciare l'allarme i vicini dopo aver percepito l'odore acre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: anziano - trovato - decesso - diversi

Tragico ritrovamento: anziano scomparso trovato senza vita in un canale - Il corpo senza vita di una persona anziana è stata ritrovato dentro un canale a San Giorgio di Nogaro.

Maltrattamenti in famiglia, trovato sotto casa dell’ex moglie: arrestato anziano - Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Rifredi hanno arrestato un cittadino bosniaco per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie.

"Non vediamo il nostro vicino da stamattina": anziano trovato in casa in gravi condizioni - I vicini non lo vedono e non lo sentono per tutta la mattinata e chiedono aiuto. Nel primo pomeriggio di oggi, 28 maggio, vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario sono intervenuti in via Cesetti a Tuscania.

Nell'auto c'era anche la figlia, quando la donna lo ha raggiunto lo ha trovato già morto. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un infarto: l'auto era parcheggiata al sole Vai su Facebook

Anziano trovato cadavere in casa, il decesso risale a diversi giorni fa; Dramma della solitudine a Foggia: anziano trovato morto in casa, il decesso risalirebbe a qualche giorno fa; Dramma della solitudine a Foggia: anziano trovato senza vita in casa, era deceduto da alcuni giorni.

Trapani, anziano trovato morto in casa dopo giorni: il corpo era in decomposizione - Tragedia a Trapani: anziano trovato morto in via Nino Bixio dopo giorni. Si legge su 41esimoparallelo.it

Trovato morto un anziano scomparso, fermato il figlio - Il cadavere rinvenuto seppellito in una buca profonda nella sterpaglia alla Ferruccia, frazione al confine tra Agliana e Quarrata in provincia di Pistoia, è irri ... Secondo ansa.it