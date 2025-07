Anziano in bici investito da auto muore dopo 20 giorni di agonia | era ricoverato al San Giovanni Bosco

Morto dopo 20 giorni di ricovero il ciclista 76enne investito a Bagnoli il 6 luglio scorso. Era ricoverato al San Giovanni Bosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Investito dall’autobus di fronte ai Giardini Margherita: muore dopo 16 giorni - Bologna, 13 luglio 2025 – Non ce l’ha fatta Valerio Laierno, il 58enne investito il 26 giugno da un autobus lungo viale Gozzadini, di fronte ai Giardini Margherita.

Incidenti stradali a Napoli, 20 feriti e un morto in 2 giorni: auto ribaltata al Vomero e un investito sul Lungomare - Il report della Polizia Locale sugli incidenti stradali nel weekend. Questa mattina scontro tra tre auto al Vomero: due si ribaltano, un ferito in codice rosso.

Investito un orso sulla statale: il secondo in tre giorni - Nella tarda serata di ieri, domenica 22 giugno, un orso è stato urtato da un’automobile sulla SS237 nei pressi di Ponte Arche in direzione Tione, non distante dall’ingresso delle gallerie.

"Salvo è ricoverato in ospedale, con fratture multiple e scomposte ai piedi. Non potrà camminare per settimane, non potrà partire per la vacanza che stava aspettando da tempo, insieme ai suoi amici" Un giovane con disabilità intellettiva è stato investito da un' Vai su Facebook

