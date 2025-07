Anziani maranza

"Ci sono adolescenze che si innescano a novanta anni". Pensiero e parole di Alda Merini. L'immensa poetessa milanese intendeva che invecchiando si può ritrovare freschezza, spirito critico e sogni di quando si era giovani. Ma questi pensieri e parole si possono leggere in una chiave diversa. Da vecchio puoi anche essere un brutto adolescente un po' teppista nostrano e un po' maranza anche se sei italiano da 10 e passa generazioni e biascichi in dialetto lombardo. Basta vedere quanto successo a Lesmo, paese della sonnolenta Brianza, dove un centro anziani è stato chiuso, sino al 30 luglio, dopo che un 78enne ha tirato un pugno in faccia a un 97enne per una partita di scopa, spaccandogli labbro e dentiera d'ordinanza.

