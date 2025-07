Annamaria Franzoni | un’analisi della sua vita dopo il delitto di Cogne

Cogne consegnata alla cronaca per la morte del piccolo Samuele: quando Annamaria Franzoni divise l’Italia - Tra i delitti italiani più famosi quello di Cogne, benché processualmente risoltosi con l’individuazione del colpevole, lascia ancora una traccia di dubbi.

Delitto di Cogne, ecco cosa fa oggi Annamaria Franzoni (e perché la sua vita fa ancora discutere) - Il delitto di Cogne, avvenuto il 30 gennaio 2002, rimane uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia e questa sera sarà al centro di Il caso, il programma di Rai3 condotto da Stefano Nazzi.

La morte del piccolo Samuele e la nuova vita di Annamaria Franzoni: dopo 23 anni si parla ancora di Cogne - Al delitto di Cogne è dedicata la puntata di stasera della trasmissione "Il Caso" in onda dalle 21.20 su Rai 3 con Stefani Nazzi: si ricostruisce l'omicidio del piccolo Samuele Lorenzi, che all'epoca aveva solo tre anni, per il quale è stata condannata la mamma Annamaria Franzoni, tornata in libertà nel 2018.

