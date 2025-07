Anna Tatangelo incinta | il video del ballo con il pancione conquista tutti

Anna Tatangelo sta vivendo questa sua seconda gravidanza lontana dai riflettori. Nessuna foto, nessuna intervista e nessuna dichiarazione sul suo compagno. In realtĂ Anna non ha mai neanche fatto il nome del padre del bambino, che tra pochi mesi nascerĂ : la sua identitĂ la sappiamo solo grazie a. 🔗 Leggi su Today.it

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo  sarà mamma per la seconda volta. Lo ha annunciato lei stessa, il 18 giugno 2025, con una dolcissima foto in bianco e nero pubblicata su Instagram, in cui mostra il pancione con orgoglio e serenità .

Milly D'Abbraccio e la storica litigata a X Factor con Anna Tatangelo: Se la persona è niente l'offesa è zero - Questa sera Milly D'Abbraccio sarà ospite di Francesca Fagnani. Ma chi ha memoria la ricorda su Rai 2 nel celebre litigio con Anna Tatangelo durante i casting di X Factor 4.

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si racconta in occasione del suo ultimo singolo, Inferno, che anticipa l’uscita del suo prossimo album.

Ieri sera, durante la penultima puntata di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi, non sono mancati momenti di gaffe e polemiche. Tra i protagonisti della serata, le celebritĂ femminili come Anna Tatangelo, Nancy Brilli, Asia Argento e Martina Colombari Vai su Facebook

Anna Tatangelo, incinta e bellissima: il look premaman - Anna Tatangelo non potrebbe essere più bella: la cantante, incinta, ha condiviso su Instagram degli scatti col pancino che cresce ... Lo riporta dilei.it

Anna Tatangelo è incinta: la foto del pancino e l’annuncio a sorpresa - La cantante Anna Tatangelo mostra il pancino su Instagram e condivide la gioia di una nuova gravidanza. donnaglamour.it scrive