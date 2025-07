Anm diffonde un documento | Nordio firmò contro la separazione della carriere Sottoscrisse un appello delle toghe nel 1994

«Contrario da pubblico ministero, favorevole da ministro. Carlo Nordio, il guardasigilli che oggi dà il nome al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere, è lo stesso Carlo Nordio che, da pm, firmava un appello contro la separazione. Lo dimostra questa lettera firmata dall’allora magistrato a Venezia e inviata all’Anm. Era il 3 maggio 1994». È quanto si legge sul sito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Anm diffonde un documento: Nordio firmò contro la separazione della carriere. Sottoscrisse un appello delle toghe nel 1994

Giustizia, Nordio: “Separazione carriere entro fine 2025 o inizio 2026” - “I tempi dell’approvazione della riforma della separazione delle carriere del magistrati? Sarà nell’aula del Senato il 18 giugno.

Riforma Nordio e separazione delle carriere, i pregi del modello portoghese - Lisbona. Nel dibattito sul ddl Nordio, la riforma della separazione delle carriere dei magistrati è diventata sbrigativamente la “riforma portoghese”, perché creerebbe un.

Giustizia, avanti tutta. Nordio: “Sulla separazione delle carriere la sinistra non ha voluto il dialogo” - Nordio rilancia la validità della riforma della separazione delle carriere, che oggi il Senato voterà in terza lettura, la pone come elemento centrale del programma elettorale del centrodestra e accusa le opposizioni di non avere voluto alcun dialogo sul tema, perché condizionati dalle correnti della Magistratura.

Un documento pubblicato dalla rivista online 'La magistratura', a cura dell'Anm, mostra che Nordio nel 1994, quando era magistrato a Venezia, firmò un appello contro la separazione delle carriere. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/07/24/lanm-nor Vai su X

