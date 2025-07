Anm attacca Nordio | Nel ’94 firmò contro la separazione delle carriere

Il ministro della Giustizia in un'intervista a Il Giornale ha chiarito che dal 1995, anno in cui si disse favorevole alla riforma della separazione delle carriere, non cambiò piĂą idea. Intanto crescono le polemiche dell'Anm sulla questione del magistrato Piccirillo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anm attacca Nordio: “Nel ’94 firmò contro la separazione delle carriere”

