l’andamento delle serie anime nel 2025: un focus sui successi e le novità più rilevanti. Il panorama dell’animazione giapponese nel 2025 si distingue per una forte competitività tra titoli consolidati e nuove produzioni che stanno conquistando il pubblico. Tra questi, alcune serie hanno raggiunto risultati sorprendenti in termini di gradimento e valutazioni, superando anche produzioni di grande richiamo come Solo Leveling. In questo approfondimento, vengono analizzati i principali trend della stagione estiva, con particolare attenzione alle serie più apprezzate e ai fattori che ne hanno determinato il successo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anime 2025: il cavallo oscuro che supera solo leveling