Animatronici di fnaf | segreti su the mimic svelati fino ad ora

Il settore dei videogiochi horror continua a evolversi con l’uscita di nuovi titoli che ampliano e approfondiscono le atmosfere inquietanti e i personaggi iconici. Tra le novità più attese del 2025 si distingue il rilascio di Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, avvenuto a giugno, che ha portato i fan nel cuore di un’esperienza ricca di suspense, protagonizzata dal temibile Mimic. Questo nuovo capitolo ha riunito alcuni personaggi già noti nelle precedenti versioni, come anche alcune novità assolute per la serie. introduzione alla nuova esperienza horror. Nel contesto di Murray’s Costume Manor, i giocatori devono affrontare una serie di animatronici spaventosi e mascotte inquietanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

