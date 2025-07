André Juventus non tramonta questa suggestione per il centrocampo | il mediano dei Wolves sfida questi tre nomi Il punto

sul mercato bianconero. La Juve  continua a lavorare intensamente sul mercato per rinforzare il centrocampo, e uno dei nomi che resta in lista è quello di André, giovane talento brasiliano del Wolverhampton. Secondo quanto riportato da La Stampa, il centrocampista, che si è messo in luce nel campionato inglese per le sue capacità di interdizione e visione di gioco, è un profilo che piace molto a Igor Tudor. André ha dimostrato di essere in grado di dettare i tempi di gioco e di recuperare palloni, caratteristiche che potrebbero aggiungere dinamismo e solidità al centrocampo bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - André Juventus, non tramonta questa suggestione per il centrocampo: il mediano dei Wolves sfida questi tre nomi. Il punto

Calciomercato Atalanta, obiettivo rinforzare il centrocampo: tre nomi nel mirino per l’estate. L’indiscrezione - Calciomercato Atalanta, occhi puntati su tre centrocampisti considerando la possibile cessione di Ederson.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Tanti nomi a centrocampo. Pradè deve scegliere - Firenze, 24 luglio 2025 - Il mercato della Fiorentina procede con cautela, ma le priorità della dirigenza sono chiare: serve almeno un centrocampista (due nel caso in cui Richardson venga ceduto, ipotesi tutt'altro che remota vista l’attenzione che sta suscitando all’estero), un attaccante e un'alternativa a Dodo sulla fascia destra.

Mercato Inter, Tuttosport rivela: «Tre piste infuocate a centrocampo! Ecco i nomi nella lista di Ausilio» - di Redazione Mercato Inter, Tuttosport rivela: «Tre piste infuocate a centrocampo! Ecco i nomi nella lista di Ausilio» I dettagli del quotidiano.

