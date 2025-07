Anche in guerra gli ucraini continuano a lottare per la democrazia

Kyjiv non è Mosca. E anche con la legge marziale, con le sirene e i missili russi pronti a colpire, la società civile ucraina si fa sentire. I cittadini sono scesi per la prima volta in piazza contro il presidente Volodymyr Zelensky dall’inizio dell’invasione russa. Le manifestazioni di Kyjiv, Leopoli, Odessa e Dnipro contro la legge che annulla l’indipendenza delle agenzie anticorruzione nazionali sono una dimostrazione che «l’Ucraina rimane democratica anche adesso», dicono le piazze. Questa è una delle più forti manifestazioni della democrazia ucraina. Le proteste hanno già ottenuto un primo, piccolo risultato: una promessa da parte del presidente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Anche in guerra, gli ucraini continuano a lottare per la democrazia

In questa notizia si parla di: guerra - ucraini - continuano - lottare

Vittime ed eroi. Quello che il Cremlino nasconde sugli ucraini nella Seconda guerra mondiale - Domani la parata di Mosca, Putin ascrive al suo Paese il merito della liberazione dal Nazismo, ma il contributo ucraino fu altissimo.

Sacerdoti ucraini in visita a Cesena: "Fin dall'inizio della guerra accolte tante famiglie in fuga" - Nella mattinata di ieri, lunedì 19 maggio, l’amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dalle assessore ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo e alla Pace Giorgia Macrelli e dal Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, ha ricevuto una delegazione ucraina.

Quelli che accusano gli ucraini di voler scatenare una guerra nucleare - Mentre la Russia continua, come ogni giorno da oltre tre anni, a bombardare e uccidere civili nelle città ucraine, in Italia giornali e tv accusano gli ucraini di avere irresponsabilmente messo fuori uso alcuni degli aerei usati per bombardarli.

Direzione principale di Intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina (GUR) Sino a un centinaio di nemici eliminati: i droni terrestri del GUR colpiscono sul fronte di Toretsk e Pokrovsk. Gli esploratori militari ucraini continuano a sviluppare sistemi roboti - facebook.com Vai su Facebook

Spirito incorruttibile | Anche in guerra, gli ucraini continuano a lottare per la democrazia; Tra Ucraina e Russia scambio caduti, ma si continua a combattere; Tre anni di guerra in Ucraina : sostegno continuo e risoluto della Francia.

Guerra Ucraina, terminati ad Istanbul i colloqui Mosca-Kiev. "Posizioni distanti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, terminati ad Istanbul i colloqui Mosca- Segnala tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky spera nei colloqui di pace. Mosca: "Nessun miracolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky spera nei colloqui di pace. Secondo tg24.sky.it