Anche Giampieretti è in pole per la panchina | oggi si decide

E’ il toto allenatore adesso a tenere banco in casa Ac Prato. Ebbene, secondo le recenti informazioni, sarebbe una corsa a due quella per la panchina dei biancazzurri. Il nome di Gianluca Atzori non sarebbe piĂą nella lista dei candidati alla panchina dei lanieri. In ballo ci sono adesso Simone Venturi e la new entry Flavio Giampieretti, quest’ultimo attuale vice allenatore di Christian Bucchi all’Arezzo e in passato collaboratore tecnico proprio di Atzori. A differenza di Venturi quindi Giampieretti, che da calciatore ha giocato nell’Empoli sia con il dg Luca Saudati che con il ds Gianluca Berti, è giĂ legato contrattualmente a un altro club. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anche Giampieretti è in pole per la panchina: oggi si decide

