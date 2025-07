Aman Rosa Alpina | riapre con una nuova identità lo storico rifugio nel cuore delle Dolomiti

Oggi, 24 luglio 2025, nella pittoresca San Cassiano, Aman Rosa Alpina apre ufficialmente le sue porte, accogliendo gli ospiti nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO. Lo storico rifugio rinasce oggi completamente rinnovato e reinterpretato da Aman, in un perfetto equilibrio tra passato e futuro. La struttura apre un nuovo capitolo della sua storia, preservando un’eredità di quasi un secolo e arricchendola con inediti concept gastronomici, un’offerta wellness più ampia e un programma di esperienze esclusive. Aman Rosa Alpina si afferma così come una nuova destinazione di riferimento per i fedelissimi del brand e per i viaggiatori più esigenti, offrendo un accesso privilegiato e senza precedenti al lifestyle Aman. 🔗 Leggi su Tpi.it

