Per Carlo Nordio le richieste di chiarimenti sulla vicenda del torturatore Almasri che il governo italiano ha liberato e rispedito in Libia, sono “una petulante litania” e decide ancora di sottrarsi alle stesse richieste. “Ancora una volta mi stupisco che da articoli di stampa che riportano notizie che – vere o false che siano – dovrebbero essere segrete, nasca una tiritera, una petulante litania che prosegue: almeno per rispetto del Tribunale dei ministri, aspettiamo le sue decisioni, aspettiamo la pubblicazione degli atti, dopo di che venendo meno il segreto istruttorio sarĂ nostro compito riferire in Parlamento”, ha detto il ministro della Giustizia al question time alla Camera. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Almasri, Nordio si fa scudo con l'indagine in corso