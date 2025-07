Forti temporali con oltre cento millimetri di pioggia si sono abbattuti in serata sulla Val Passiria. Si sono verificate frane di grandi dimensioni che hanno interessato anche edifici residenziali e strade. La strada statale SS44 rimane chiusa tra l’albergo Quellenhof e San Martino fino a nuovo avviso. Dalle ore 5 è stato istituito un senso unico alternato per le auto sulla diga del Passirio. Per autobus e mezzi pesanti vige il divieto assoluto di transito. Non risultano coinvolte persone e i lavori di sgombero sono iniziati la mattina presta. All’opera ci sono dieci mezzi, tra cui cinque escavatori a benna e tre pale gommate, per cercare di rimuovere sei-sette metri di materiale e liberare il passaggio ostruito, in modo che l’acqua possa defluire in modo controllato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alluvione lampo in Val Passiria, fiume di fango esonda e spazza via un ponte a San Martino – Video