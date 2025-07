Allarme West Nile? Monitoriamo questo virus da maggio La zanzara è il vero nemico ma cavalli e uccelli possono aiutare la prevenzione | l’analisi del prof Scarlato

C‚Äô√® una crescente preoccupazione, soprattutto nel Lazio e in particolare nella zona di Latina, per l‚Äôemergere di nuovi casi di infezione da virus West Nile. In alcuni quartieri periferici di Cisterna, la sera si evita di uscire di casa. ‚ÄúMi dispiace che si sia generato questo clima d‚Äôinquietudine ‚Äď ci racconta il dottor Giuseppe Scarlato, dirigente veterinario esperto in igiene pubblica e gi√† ricercatore presso il Ministero della Salute ‚Äď ma i veterinari lavorano alla sorveglianza di questo virus gi√† da maggio. E non ci aspettavamo un inizio cos√¨ anticipato dell‚Äôondata estiva, ma evitare del tutto sagre serali o feste popolari rischia di essere una reazione eccessiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - maggio

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

Febbre West Nile: ecco cosa sapere. https://gazzettadelsud.it/?p=2074652 Torna la zanzara Culex e con lei il virus West Nile, già segnalato in Italia. La maggior parte dei contagi è asintomatica, ma in rari casi può causare febbre alta, disturbi neurologici Vai su Facebook

“Allarme West Nile? Monitoriamo questo virus da maggio. La zanzara è il vero nemico, ma cavalli e…; West Nile, virus isolato per la prima volta nel Regno Unito; West Nile virus, 51 nuovi casi in Italia in una settimana: salgono a 16 i morti.

West Nile, 4 casi in Veneto (due con febbre): i 5 sintomi, dal mal di testa al vomito. Pregliasco: «Virus può durare settimane» - Un virus che fa sempre più paura, con i focolai West Nile favoriti da piogge e calore e con il ciclo vitale degli insetti che tende ... Scrive msn.com

West Nile, 9 ricoverati in Campania, focolaio a Baia Domizia: ‚ÄúMa non è una situazione allarmante‚ÄĚ - Due pazienti sono in condizioni critiche per il virus portato in Campania dalle zanzare, la terza regione in Italia dove la malattia della febbre del Nilo si è diffusa dopo Emilia Romagna e Veneto. Segnala informazione.it