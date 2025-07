Alla scoperta di Wesley França | perché serve a Gasperini?

L'operazione è praticamente ai dettagli finali: con Emerson Royal che ha detto sì al Flamengo, dopo il passo indietro nella nottata di ieri al Besiktas, il club carioca ha finalmente il sostituto e può dare il via libera alla cessione di Wesley França alla Roma. È il tassello che mancava per sbloccare un affare inseguito da settimane a Trigoria. Una esplicita richiesta di mister Gian Piero Gasperini che dal giorno del suo arrivo a Trigoria, o forse già prima, ha indicato subito Wesley come la priorità per la fascia destra del suo sistema aggressivo e verticale convincendo la dirigenza giallorossa a spingersi con un'offerta da oltre 25 milioni di euro.

Juventus: França Wesley, la rivoluzione bianconera prende forma - Scouting per il futuro Damien Comolli, direttore generale della Juventus, non si ferma mai. Durante il Mondiale per Club 2025, il dirigente è volato a Miami per assistere alla sfida tra Flamengo e Bayern Monaco, con un obiettivo chiaro: valutare França Wesley, il terzino destro brasiliano classe 2003.

Roma, nuovo rilancio per Wesley Franca: pressing sul Flamengo - La Roma continua a insistere per portare Wesley Franca a Trigoria. Il terzino classe 2003 del Flamengo è diventato il primo obiettivo per la corsia esterna del nuovo corso targato Gasperini, e il club giallorosso ha alzato il pressing.

