Alimenti stretta Usa sui cibi ultra-processati si punta a standard federale per definirli

(Adnkronos) – Stretta Usa sui cibi ultra-processati. "Stanno alimentando un'epidemia di malattie croniche", afferma il segretario del Dipartimento Salute e Servizi umani (Hhs) Robert F. Kennedy Jr., che insieme a Brooke L. Rollins, a capo del Dipartimento Agricoltura (Usda), e al commissario della Food and Drug Administration (Fda) Marty Makary, annuncia una richiesta congiunta di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: stretta - cibi - ultra - processati

Malattie croniche, stretta Usa su alimenti ultra-processati. Verso una definizione federale; Alimenti, stretta Usa sui cibi ultra-processati, si punta a standard federale per definirli; Il cervello non va in vacanza: cinque consigli per proteggerlo anche d’estate.

Usa verso etichetta chiara sui cibi ultra-processati. Kennedy Jr.: “responsabili di un’epidemia di malattie croniche” - Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (Hhs), il Dipartimento dell’Agricoltura (Usda) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno annunci ... Secondo foodaffairs.it

Alimenti, stretta Usa sui cibi ultra-processati, si punta a standard federale per definirli - 'Stanno alimentando un'epidemia di malattie croniche', afferma il segretario del Dipartimento Salute e Servizi umani (Hhs) Robert F. Segnala msn.com