Aleksandar Stankovic saluta l’Inter: «Non so se questo è un addio o un arrivederci. Magari un giorno.». Il commovente messaggio social – FOTO. Aleksandar Stankovic è ufficialmente un nuovo calciatore del Club Brugge. Il calciomercato Inter ha ceduto il giovane centrocampista serbo per 10 milioni di euro, mantenendo una clausola di riacquisto per 23 milioni nel 2026 e 25 milioni nel 2027. Inoltre, il club milanese otterrĂ una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che varia tra il 12% e il 15%. Stankovic, classe 2005, ha lasciato un messaggio di saluto ai nerazzurri sul suo profilo Instagram, ringraziando il club e i tifosi per il supporto ricevuto durante il suo periodo a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic saluta l’Inter: «Non so se questo è un addio o un arrivederci. Magari un giorno…» – FOTO

Aleksandar Stankovic saluta l'Inter: "Non so dire se questo è un addio o un arrivederci, lo sa solo il destino. Quello che so è che è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. E magari un giorno ci incontreremo di nuovo" Vai su X

HLN - Braccio di ferro tra Inter e Bruges sulla recompra di Aleksandar Stankovic. L'Inter la vuole a 25 mln e biennale, il Bruges non ha alcuna intenzione di lasciar partire il "nuovo Jashari" per soli 25 mln dopo 2 anni. Ma l'Inter non vuole correre il rischio di ved Vai su Facebook

