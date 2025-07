Aldo Giovanni e Giacomo in Tel chi el telun I film l' amicizia la crisi e il ritorno | Ci siamo scontrati ma mai per soldi e donne Com' è il rapporto oggi

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sul piccolo schermo con "Tel chi el telun", lo spettacolo teatrale del 1999 firmato da Arturo Brachetti. Giovedì 24 luglio 2025, alle ore 21.30 su.

L'amico di Prevost: "Con lui scherzavo come Aldo, Giovanni e Giacomo" - L'agostiniano Francesco Maria Giuliani racconta Papa Leone XIV al microfono di Fabio Marchese Ragona.

Papa Leone XIV, un amico rivela: se c’era da scherzare non si tirava indietro. Mimavamo Aldo, Giovanni e Giacomo nella gag dei bulgari” - Le prime pennellate sul ritratto di Papa Leone XIV, tracciate con la delicatezza e la competenza di un testimone privilegiato come l’agostiniano Francesco Maria Giuliani ai microfoni di Fabio Marchese Ragona, restituiscono l’immagine di un Pontefice che sorprende per la sua autonomia e indipendenza.

Garlasco e l'inquinamento delle prove, "ecco come si sono svolte le indagini nel VIDEO premonitore" di Aldo, Giovanni e Giacomo - Nel video i tre attori inquinano le prove toccando ripetutamente l'arma del delitto e ripulendola, poi attribuiscono le colpe a un medico che non c'entra nulla; ora il filmato sta facendo il giro del web con riferimento a Garlasco Il delitto di Garlasco è al centro dell'attenzione da quando s

Aldo Giovanni e Giacomo: tutto il teatro in streaming; Aldo, Giovanni e Giacomo | Spettacoli | Video; Aldo Giovanni e Giacomo: i personaggi piĂą divertenti.

