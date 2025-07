Alberto Costa Porto è ufficiale la cessione del terzino | il comunicato con tutti i dettagli sulle cifre dell’operazione

Alberto Costa Porto, è ufficiale la cessione del terzino: tutti i dettagli presenti nel comunicato del club portoghese. È stata ufficializzata la cessione del giovane terzino destro Alberto Costa al Porto, con il difensore classe 2003 pronto a intraprendere una nuova avventura in Portogallo. Di seguito il comunicato ufficiale del club sull’ormai ex bianconero. COMUNICATO – «Il FC Porto ha raggiunto un accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti di iscrizione sportiva e del 100% dei diritti economici di Alberto Costa per un importo fisso di 15 milioni di euro, a cui si aggiunge un compenso variabile massimo di 1 milione in base al raggiungimento di determinati obiettivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Porto, è ufficiale la cessione del terzino: il comunicato con tutti i dettagli sulle cifre dell’operazione

In questa notizia si parla di: costa - porto - cessione - terzino

Il Comitato Tavoli del Porto incontra l’on. Sergio Costa e Walter Costanza - Fiumicino, 7 maggio 2025 – Una delegazione del Comitato Tavoli del Porto ha incontrato il v icepresidente della Camera On.

Linea Blu alla scoperta del porto e della costa palermitana: tappe a Mondello, Capo Gallo e Isola - Un itinerario per mare che andrà da Palermo a Mondello, supererà Capo Gallo ed arriverà a Isola delle Femmine, lungo la costa della Sicilia Nord Occidentale, e poi all'interno del porto di Palermo, che è tornato ad essere un punto di riferimento per la città .

Tra porto, natura e tartarughe liberate: la costa ravennate protagonista su Rai 1 - L'ambiente costiero e marino di Ravenna sarà protagonista della terza puntata della nuova edizione di 'Linea Blu', storico programma dedicato al mare di Rai 1.

Porto e Juventus hanno trovato un accordo per il trasferimento di Alberto Costa (15 milioni + 1 di bonus) e la cessione di João Mário ai bianconeri (10 milioni). Mancano solo le firme ufficiali. Il club portoghese vuole chiudere rapidamente per evitare la concorr Vai su Facebook

Trattativa Juventus-Porto per Alberto Costa: contatti per uno scambio con Joao Mario più soldi, duello portoghese con lo Sporting Lisbona; Joao Mario alla Juve e Alberto Costa al Porto: tutto fatto! Perché non è uno scambio; Joao Mario: età , caratteristiche tecniche, ruolo e valore del terzino del Porto proposto alla Juventus.

Alberto Costa Porto, intesa totale anche tra il terzino in uscita dalla Juve e il club portoghese: i dettagli del contratto - Alberto Costa Porto, intesa totale anche tra il terzino in uscita dalla Juve e il club portoghese: i dettagli del contratto che verrà siglato prossimamente Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, A ... Lo riporta juventusnews24.com

Alberto Costa Porto: superata la concorrenza dello Sporting, accordo definito con la Juve! Cifre e dettagli dell’operazione - Cifre e dettagli dell’operazione adesso portata a termine La Juventus ha definito la cessione di Alberto Cost ... Da juventusnews24.com