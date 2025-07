Albania il più grande spreco della storia dei cpr | l’Italia ha speso 75 milioni in 6 mesi

Primo studio di Actionaid e UniBari sui costi giĂ sostenuti. Nel 2024 per soli cinque giorni di operativitĂ la prefettura di Roma ha pagato 570mila euro per detenere 20 migranti poi tutti liberati e riportati in Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Albania, il piĂą grande spreco della storia dei cpr: l’Italia ha speso 75 milioni in 6 mesi

In questa notizia si parla di: italia - albania - spreco - storia

Giro d’Italia 2025 al via. L’edizione numero 108 parte dall’Albania - Inizia il Giro d'Italia dall'Albania. In programma 21 programma, 3 oltre-Adriatico, le altre lungo tutta la Penisola.

Giro d’Italia 2025: storia delle partenze dall’estero. Novità Albania - Sale l’adrenalina con il trascorrere delle ore, si definiscono gli ultimi dettagli prima della partenza di un’entusiasmante avventura destinata a scaldare il cuore degli appassionati per oltre tre settimane.

Convocati Italia Under 17 per l’Europeo in Albania, 3 bianconeri chiamati da Favo: ecco i nomi dei ragazzi selezionati per l’importante competizione - di Redazione JuventusNews24 Convocati Italia Under 17 per l’Europeo in Albania, ufficiali le scelte del Ct Favo: 3 sono i bianconeri selezionati per l’Albania.

Con il Governo Meloni finisce lo spreco di denaro pubblico per film inutili sostenuti dalla sinistra. Non è un caso se attori e celebrità si dichiarano di sinistra: per anni sono stati finanziati con i soldi degli italiani. Questa è la verità . Viva la cultura vera, viva il merit Vai su Facebook

Albania, il governo ci riprova: Gjader come Guantanamo; Centri migranti Albania, Meloni pensa a trasformarli in Cpr. Polemica; Gli invisibili dei Cpr in Albania tra psicofarmaci e tentati suicidi.

Migranti, il patto Italia-Albania è un faro in Ue: "Servono soluzioni innovative per i rimpatri" - Danimarca, Francia e Germania in coro chiedono hub esternalizzati per processare le domande di asilo e favorire le espulsioni degli irregolari in Europa, come cerca di fare l'Italia con i centri in Al ... Si legge su msn.com

Albania, nella storia del centri per immigrati da rimpatriare è in ... - 14 prevedeva che nelle strutture in Albania “possono essere condotte esclusivamente ... Segnala repubblica.it