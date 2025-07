alanis morissette incanta al lucca summer festival 2025

Il racconto del concerto di Alanis Morissette al Lucca Summer Festival 2025, in scaletta successi che hanno segnato un’era. Pubblico delle grandi occasioni per il ritorno di Alanis Morissette al Lucca Summer Festival dopo oltre vent’anni. La cantautrice canadese ha portato sul palco i suoi più grandi successi, con un’ora e mezzo di emozioni per i presenti, grazie alla sua voce incantevole e alla profondità dei suoi testi. Pezzi che sono stati la colonna sonora di più generazioni, da Ironic a You Learn, da Hand in My Pocket a Thank U, con cui ha concluso il concerto. Una carriera da fuoriclasse, con sette Grammy Awards e milioni di dischi venduti in tutto il Mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

