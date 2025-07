Al via i Voucher certificazioni Pmi | 8,4 milioni per le piccole e medie imprese piemontesi

È stato pubblicato il bando "Voucher certificazioni Pmi per competitivitĂ e sostenibilitĂ ", misura strategica della Regione Piemonte gestita da Unioncamere Piemonte che mette a disposizione 8,4 milioni di euro per supportare le micro, piccole e medie imprese nel conseguimento di certificazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Al via i "Voucher certificazioni Pmi": 8,4 milioni per le piccole e medie imprese piemontesi - È stato pubblicato il bando "Voucher certificazioni Pmi per competitività e sostenibilità ", misura strategica della Regione Piemonte gestita da Unioncamere Piemonte che mette a disposizione 8,4 milioni di euro per supportare le micro, piccole e medie imprese nel conseguimento di certificazioni.

