Al Meyer impiantato pacemaker senza fili a una bambina di 11 anni

(Adnkronos) – È arrivata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in gravi condizioni, per le conseguenze di una cardiopatia congenita e i medici la hanno salvata grazie all’impianto di un pacemaker bicamerale senza fili. Si tratta del primo caso pediatrico in Toscana, il secondo in Italia e tra i primi cinque nel mondo. La bambina, 11 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pacemaker senza fili a una bimba di 11 anni, straordinario caso pediatrico al Meyer: tra i primi cinque al mondo - Firenze, 24 luglio 2025 – Arrivata al Meyer  in gravi condizioni per le conseguenze di una cardiopatia congenita, i medici le hanno salvato la vita grazie all’impianto di un pacemaker bicamerale senza fili.

Al Meyer impiantato pacemaker senza fili a una bambina di 11 anni - Il pacemaker senza fili ('leadless') impiantato alla bambina è dieci volte più piccolo di quello tradizionale: ha dimensioni minori di una batteria ministilo. Scrive adnkronos.com

