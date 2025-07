Air France estende anche all' inverno il collegamento tra Parigi e il Catullo

Il collegamento aereo tra Verona e Parigi sarà attivo per tutto l'anno. Air France ha infatti confermato che il volo tra l'aeroporto Catullo e lo scalo di Parigi Charles de Gaulle sarà esteso anche alla prossima stagione invernale.Il volo è operato con Embraer E190 e sarà attivo cinque volte a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

