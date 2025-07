È Donald Trump a tracciare la strada: “Battere la Cina e accelerare il progresso tecnologico negli Stati Uniti”. È il duplice obiettivo che si è posto con l’ America’s AI Action Plan, presentato ieri dal presidente alla corte dei pesi massimi del mondo tecnologico durante un evento a Washington in cui ha firmato anche diversi ordini esecutivi. “L’America deve tornare a essere un paese in cui gli innovatori vengono premiati con il via libera, non strangolati dalla burocrazia”, aggiunge il tycoon. Il mantra per vincere la corsa all’intelligenza artificiale si basa su tre pilastri: riduzione delle regole, accelerazione dell’innovazione (leggasi soprattutto nuovi data center) e promozione del know-how tecnologico americano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - AI Action Plan. Ovvero come l’America vuole battere la Cina