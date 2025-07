Ai 300 Scalini il film Two Kids A Day e la cena libanese.

Lo spazio in collina Ai 300 scalini ospita per la prima volta una rassegna cinematografica, in collaborazione con la piattaforma Open DDB. Quattro proiezioni, precedute da incontri, talk e testimonianze dirette.La rassegna si conclude il sabato 26 luglio con una cena libanese, in collaborazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it