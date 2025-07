ahsoka 2 svela il nuovo look di ezra bridger al san diego comic con 2025

Allo stand Lucasfilm del Comic-Con è stato rivelato il nuovo look di Ezra Bridger, interpretato da Eman Esfandi, pronto a combattere il ritorno di Thrawn nella seconda stagione di Ahsoka. Il Comic-Con di San Diego di quest'anno ha visto brillare ancora una volta l'universo di Star Wars, grazie al ritorno di Ezra Bridger, interpretato da Eman Esfandi nella seconda stagione di Ahsoka. Pur senza panel dedicati alle nuove serie o ai film del franchise, i fan hanno potuto godersi un primo sguardo ufficiale al look aggiornato dello Jedi, esposto direttamente nello spazio riservato a Lucasfilm. Il nuovo look di Ezra anticipa un ruolo centrale nella seconda stagione Nel finale della prima stagione, Ezra è riuscito a fuggire da Peridea e a riunirsi a Hera Syndulla, mentre Ahsoka Tano e Sabine . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

