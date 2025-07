Aggressione omofoba a Roma Est | Ti soffoco

Roma, 24 luglio 2025- Sarebbe stato aggredito al centro commerciale di Roma Est, mentre aspettava il suo ex datore di lavoro per concludere delle questioni amministrative. E’ quanto capitato ad un ragazzo 23enne che, mentre era in attesa, è stato aggredito da alcuni addetti alla sicurezza per motivi ancora da indagare. A questo punto si è consumata la violenza sotto gli occhi di alcuni presenti. Ad aggravare lo scoppio inaudito – il ragazzo sarebbe stato malmenato, umiliato e preso per i piedi- l’apparente matrice omofoba. Uno degli aggressori avrebbe apostrofato il ragazzo: “Ti soffoco frocio”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - omofoba - aggressione - soffoco

Aggressione omofoba al centro commerciale Roma Est, vigilante a un 23enne: “Ti soffoco, fr* di me*” - Un 23enne ha denunciato di essere stato vittima di un'aggressione omofoba il 18 luglio scorso. Dei vigilantes lo avrebbero insultato, minacciato e messo a testa in giù in un negozio al centro commerciale Roma Est.

"Ti soffoco, fr* di me*" Un episodio grave e doloroso ha segnato il pomeriggio di un ragazzo di 23 anni nel centro commerciale Roma Est. Secondo la denuncia, tre persone, tra cui due vigilantes, lo avrebbero aggredito fisicamente e verbalmente, rivolgendogli Vai su Facebook

Roma Est, 23enne aggredito e appeso a testa in giù dai vigilantes: Fr...o di m...a, ti soffoco; Aggressione omofoba a Roma Est: Ti soffoco; Aggressione omofoba al centro commerciale Roma Est, vigilante a un 23enne: Ti soffoco, fr* di me*.

Aggressione omofoba al centro commerciale Roma Est, vigilante a un 23enne: “Ti soffoco, fr* di me*” - Dei vigilantes lo avrebbero insultato, minacciato e messo a testa in giù in un negozio al centro ... fanpage.it scrive

Aggressione omofoba al centro commerciale Roma Est: un vigilante minaccia un giovane di 23 anni dicendo: “Ti soffoco, fr* di me*” - Un grave episodio di violenza omofoba è stato denunciato da un giovane di 23 anni al centro commerciale Roma Est, situato in via Collatina. Come scrive controcopertina.com