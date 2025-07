Aggredisce una donna in strada e la rapina

Ha avvicinato una signora di 70 anni che camminava per strada, l'ha aggredita alle spalle e si è impossessata della sua borsa. Per compiere la rapina e afferrare la borsa, ha fatto cadere la donna per terra.Subito dopo, è salita a bordo di un'auto e si è dileguata facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Calcinacci precipitano in strada da un palazzo, donna colpita alla testa - Spaventoso episodio oggi nel quartiere Chiaia. Dei calcinacci sono caduti da un palazzo di via Carlo Poerio, all'incrocio con via Fiorelli, colpendo una donna.

Italia – Aggredisce una donna in mezzo alla strada, il tassista si ferma e accade l’incredibile: il VIDEO - È successo in Italia, tra lo stupore dei passanti e gli applausi di chi ha assistito alla scena. Un tassista ha interrotto il suo turno per lanciarsi in un inseguimento in pieno centro, dopo aver visto un uomo fuggire con la borsa appena strappata a una turista.

Donna accoltellata nel Parmense, si cerca il marito. I figli in strada a chiedere aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense.

Padova, rapina collane e aggredisce per strada e in chiesa: arrestato irregolare. Vai su X

Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato a Roma in via del Mandrione. La macabra scoperta è stata fatta da un uomo che stava portando a passeggio il cane. L'animale è stato attratto dall'odore nauseabondo che proveni Vai su Facebook

Aggredisce un’anziana in strada, donna denunciata per rapina - Nella giornata di mercoledì, al termine di attività d’indagine condotta in tempi brevi, i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito, in stato ... h24notizie.com scrive

Donna denunciata per rapina a sabaudia dopo aggressione a una 70enne in strada - Una donna di 70 anni aggredita a Sabaudia il 21 luglio; i carabinieri denunciano una 40enne di Latina per rapina, mentre le autorità intensificano la vigilanza sulla sicurezza degli anziani. Come scrive gaeta.it