Agcom vara Codice influencer da spot trasparenti a tutela minori

Via libera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni al Codice di condotta per gli influencer. Lo annuncia il commissario Massimiliano Capitanio sui social. "Obiettivo, dare regole semplici e direttamente applicabili ai content creator a tutela della loro professione e degli utenti", spiega. "Grazie al contributo di tutte le parti in gioco tra cui associazioni di categoria e dei consumatori, rappresentanti del comparto pubblicitario e professionisti del settore, sono stati fissati - sintetizza - alcuni elementi salienti". Il Codice si applica agli influencer "rilevanti", ossia quelli che raggiungono 500mila follower o un milione di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agcom vara Codice influencer da spot trasparenti a tutela minori

In questa notizia si parla di: codice - influencer - tutela - agcom

In arrivo multe salatissime per gli influencer che mancano di trasparenza e non chiariscono la natura dei post sponsorizzati; Il testo, che oggi dovrebbe avere l’ok definitivo, vale per chi ha 500k follower o una media di oltre 1 mln di visualizzazioni al mese. Si in Vai su Facebook

Agcom vara Codice influencer da spot trasparenti a tutela minori; Stretta dell'Agcom sui “big” influencer: pubblicità trasparenti e tutela dei minori. Multe fino a 600mila euro; Codice di condotta per Influencer e linee guida, l’Agcom avvia una consultazione pubblica.

Agcom vara Codice influencer da spot trasparenti a tutela minori - Via libera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni al Codice di condotta per gli influencer. Lo riporta ansa.it

Stretta dell'Agcom sui “big” influencer: pubblicità trasparenti e tutela dei minori. Multe fino a 600mila euro - Dalla proposta di sfide estreme alla violenza manifesta sugli animali, passando per la pubblicizzazione dei super alcolici o la sponsorizzazione occulta di prodotti di bellezza. Da ilmessaggero.it