Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione Raffaele Piccirillo, criticato dal ministro Carlo Nordio per l'intervista rilasciata a La Repubblica per il caso Almasri. In totale sono stati 5 i voti contrari, a cui si aggiunge l'astensione dal voto di Bernadette Nicotra, togata che non aveva firmato la richiesta di apertura pratica a tutela. Il Csm avrebbe rilevato " la gravità delle affermazioni rese dal ministro della Giustizia, per il loro potenziale impatto sulla fiducia dei cittadini nella funzione giudiziaria ". A seguito dell'intervista dal titolo "Caso Almasri, Piccirillo: 'Ecco gli errori dei magistrati e del ministero di Nordio'", in conferenza stampa a palazzo Chigi, dopo la riunione del Cdm del 22 luglio, il ministro ha dichiarato: " Se ci saranno provvedimenti disciplinari legati al caso del magistrato Piccirillo? Quando c'è stata quella intervista ho detto 'valuteremo'.

© Ilgiornale.it - "Affermazioni gravi da Nordio". Il Csm approva pratica a tutela per Piccirillo