AEW | Adam Page concede il rematch a Jon Moxley ma alle sue condizioni

Abbiamo ancora tutti negli occhi il match di All In tra Jon Moxley e Adam Page con la vittoria del cowboy al termine di una battaglia folle e cruenta, ricca di colpi di scena e interferenze. Page ha finalmente liberato la cintura mondiale, tenuta rinchiusa per mesi dentro una valigetta, ma Moxley e i Death Riders non hanno intenzione di rinunciare a quanto fatto e avuto in questi mesi. “Ci vediamo la prossima settimana, imbecille”. Il campione è stato impegnato in apertura di puntata di Dynamite contro Wheeler Yuta, vittoria facile per il cowboy che ha poi rincarato la dose utilizzando la catena per infliggere ulteriori danni al membro più giovane dei Death Riders. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Adam Page concede il rematch a Jon Moxley, ma alle sue condizioni

In questa notizia si parla di: page - adam - moxley - concede

AEW: Will Ospreay e Adam Page reggono l’urto della Don Callis Family - Durante AEW Dynamite:Beach Break, il pubblico è stato testimone di un tag team match esplosivo che ha visto Will Ospreay e Adam Page unire le forze per affrontare la Don Callis Family, composta da Konosuke Takeshita e Josh Alexander.

AEW: Hangman Adam Page in finale al torneo Owen Hart Foundation, sfiderà Will Ospreay - Hangman Adam Page ha conquistato l’accesso alla finale del torneo maschile Owen Hart Foundation dopo aver sconfitto Kyle Fletcher nell’episodio di mercoledì di AEW Dynamite a Norfolk, Virginia.

AEW: Dopo il promo in spagnolo, la CMLL vorrebbe Adam Page nei suoi show - Ieri notte si è tenuto AEW Dynamite Grand Slam Mexico di scena presso la celebre Arena Mexico di Città del Messico.

The First Adam Page Vs. Jon Moxley Texas Death Match, Revisited - MSN - ‘Hangman’ Adam Page at AEW All In Texas 2025 will officially be contested in a Texas Death match, following on from a challenge laid out by Page on AEW Dynamite 300. Lo riporta msn.com

Why Hangman Adam Page Must Beat Jon Moxley At Aew All In 2025 - MSN - Why Hangman MUST win the AEW World Title from Jon Moxley at AEW All In. Riporta msn.com