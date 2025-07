Aereo russo caduto tutti gli incidenti strani dopo lo scoppio della guerra | dall' elicottero di Putin al caccia russo abbattuto a Belgorod ipotesi attentati ucraini

Ecco tutti gli episodi nei quali sono stati coinvolti aerei, elicotteri, jet e droni russi dal 24 febbraio 2022 ad oggi, giorno dello schianto dell'aereo russo Antonov-24. Tra questi anche il jet di Prigozhin, anche se fu una "resa dei conti" dello zar L'aereo russo Antonov-24 della compagnia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aereo russo caduto, tutti gli incidenti "strani" dopo lo scoppio della guerra: dall'elicottero di Putin al caccia russo abbattuto a Belgorod, ipotesi attentati ucraini

In questa notizia si parla di: russo - aereo - tutti - caduto

Attacco aereo russo su Kiev: un morto e due bambini feriti, grattacielo in fiamme - Sarebbe terminato l'attacco aereo russo su Kiev, messo a segno con droni russi, e la municipalità avrebbe decretato la fine dell'allerta.

Ucraina: abbattuto aereo russo Su-30 sul Mar Nero da drone marittimo - Una unità speciale della difesa ucraina, in collaborazione con i Servizi di Sicurezza ucraini e le Forze di Difesa ucraine (Diu), ha eliminato ieri un aereo russo da combattimento Su-30 sul Mar Nero.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Aereo scompare e precipita in Russia, 49 persone a bordo: "Sono tutti morti, trovati i rottami". Il velivolo bimotore caduto nei pressi di Tynda, Regione dell'Amur Vai su X

Un aereo passeggeri modello Antonov An-24, con 49 persone a bordo, è scomparso dai radar nella regione dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo. A renderlo noto è stato il servizio di emergenza nazionale, citato dall’agenzia Tass. La fusoliera dell'aereo è sta Vai su Facebook

Russia, aereo scomparso nella regione dell’Amur: trovata fusoliera in fiamme. Tutti morti; I rottami dell'aereo caduto in Russia: il velivolo ha preso fuoco; Russia, l'aereo An-24 caduto con 49 persone a bordo nella regione dell'Amur: «Nessun sopravvissuto.

I rottami dell'aereo caduto in Russia: il velivolo ha preso fuoco - 24 della compagnia regionale Angara Airlines, con a bordo quasi 50 persone, è precipitato in una zona di foreste nei pressi della città di Tynda, nella regione dell'Amur ... Riporta msn.com

48 persone sono morte nello schianto di un aereo nell’est della Russia - Un aereo bimotore con circa 40 persone a bordo è precipitato vicino alla città di Tynda, nell’est della Russia. Scrive ilpost.it