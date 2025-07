Aereo passeggeri scomparso dai radar in Russia trovata fusoliera in fiamme A bordo 49 persone | anche 5 bambini

Un aereo passeggeri modello Antonov An-24, con 49 persone a bordo, è scomparso dai radar nella regione dell?Amur, nell?Estremo Oriente russo. A renderlo noto è stato il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Aereo passeggeri scomparso dai radar in Russia, trovata fusoliera in fiamme. A bordo 49 persone: anche 5 bambini

