Aerei bagagli a mano | via il divieto di trasportare liquidi Ma solo negli scali con scanner di ultima generazione

Non sarà più vietato, nell'Unione Europea, trasportare nel bagaglio a mano, quando si vola, contenitori di liquidi superiori ai 100 millilitri, ma varrà unicamente per chi si imbarcherà in quegli aeroporti europei, "pochi", che dispongono già di scanner di ultima generazione, non "per tutti" i passeggeri L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Aerei, bagagli a mano: via il divieto di trasportare liquidi. Ma solo negli scali con scanner di ultima generazione

ESCLUSIVA / L'Europa si prepara a (ri)dare l'ok agli scanner di ultima generazione negli aeroporti: presto si potrà tornare a portare nei bagagli a mano liquidi ben oltre i 100 ml - I dettagli sul @Corriere Vai su X

