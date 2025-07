Addio Hulk Hogan come un uomo coi baffoni biondi ha fatto innamorare gli italiani del wrestling

A darne l’annuncio sono stati la polizia della Florida e la Wwe, la societĂ di wrestling professionistico: Hulk Hogan è morto all’etĂ di 71 anni. “ Hulkamania is running wild! ”, urlava Dan Peterson all’entrata in scena sul ring di Terry Gene Bollea, al secolo Hulk Hogan. Poi compariva lui: enorme, muscoloso, baffoni biondi e tuta gialla. Erano i primi anni ’90 e gli italiani si affacciavano allora su un fenomeno incontenibile, il wrestling. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Hogan è morto oggi all’etĂ di 71 anni. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Addio Hulk Hogan, come un uomo coi baffoni biondi ha fatto innamorare gli italiani del wrestling

