Addio Andrea oggi l’ultimo saluto al bambino morto a Gallipoli

La Spezia, 24 luglio 2025 – Oggi l’addio a Andrea. E’ stato fissato il funerale del bimbo deceduto all’ospedale di Lecce dopo l’incidente in piscina di domenica. Il rito funebre si svolge a Depressa, il paese nel Comune di Tricase di origine della famiglia. Intanto la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato un’inchiesta per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente che è costato la vita al piccolo Andrea Surano di soli 7 anni. Il magistrato che conduce le indagini è il sostituto procuratore Simona Rizzo. Per il momento il fascicolo è aperto contro ignoti ma il reato da lesioni si è aggravato in omicidio colposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio Andrea, oggi l’ultimo saluto al bambino morto a Gallipoli

In questa notizia si parla di: andrea - addio - saluto - bambino

“Cinque giovani morti in sei giorni”. Giacomo aveva 20 anni, Marco ne aveva appena compiuti 34: addio anche a Davide, Andrea e Vedad. - Cinque giovani vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in sei giorni con una drammatica sequenza di incidenti mortali.

Andrea Miceli ucciso nella strage di Monreale, l’addio degli amici con la bara in campo per l’ultimo gol – Il video - Uno dei momenti più toccanti dei funerali di Andrea Miceli, il 17enne ucciso insieme ad altri due coetanei nella sparatoria di Monreale, è stato immortalato in un video che in poche ore ha fatto il giro dei social.

Andrea Mattei saluta Grottazzolina: un addio dopo due stagioni memorabili - E’ tempo di saluti a Grottazzolina, dopo quelli di Zhukouski, Cvanciger e Antonov è il turno stavolta di uno degli assoluti pilastri di queste due stagioni.

Giovedì 26 giugno il funerale del bimbo di 3 anni, stroncato dalla malattia. Il saluto pieno di amore di mamma Giulia. Il ricordo di papà Jacopo: «Ci ha insegnato a capire cos’è davvero la vita» Vai su Facebook

Addio Andrea, oggi l’ultimo saluto al bambino morto a Gallipoli; L’addio commosso al piccolo Andrea Silva, morto a 3 anni: «Buonanotte robottino coraggioso; Addio al piccolo Andrea morto ad appena 3 anni.

Addio Andrea, oggi l’ultimo saluto al bambino morto a Gallipoli - Aperte le indagini: nessuna telecamera, interrogati i testimoni dell’incidente ... Scrive lanazione.it

Il dolore del primario e l'addio struggente al piccolo Andrea: «Ora puoi giocare in cielo piccolino» - Un messaggio toccante e profondamente umano, quello affidato ai social da Giancarlo Negro, primario di Rianimazione presso l'ospedale "Sacro Cuore ... msn.com scrive