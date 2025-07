Addio all’avvocato Michele D’Agnese | Avellino perde una figura di riferimento

La comunitĂ forense di Avellino è stata profondamente colpita dalla notizia della prematura scomparsa dell’avvocato Michele D’Agnese, stimato professionista originario di Montemarano. I vertici dell’Avvocatura irpina hanno espresso profondo dolore e sentite condoglianze per una perdita che ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L’Irpinia piange Michele D’Agnese, stimato avvocato e consigliere comunale - Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo appreso della prematura dipartita del Consigliere Comunale Avv.

Addio all'avvocato Michele D'Agnese: Avellino perde una figura di riferimento

La comunità forense irpina sconvolta per la morte dell'avvocato D'Agnese: collega corretto e sempre disponibile - Le parole dei vertici dell'Avvocatura irpina testimoniano il cordoglio ed il dolore per la triste

Montemarano - Proclamato il lutto cittadino per la scomparsa del consigliere avv.to Michele D'Agnese - Il professionista si è spento dopo aver combattuto la sua battaglia contro un terribile male, lasciando i familia